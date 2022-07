Naturheilverein Südwestpfalz : Eine Stiftung für Natur und Menschen

Clausen/Zweibrücken Waldcoach Michael Miersch und seine Ehefrau Sandra, Vorsitzende des Naturheilvereins Südwestpfalz, laden zur Gründungsveranstaltung der Stiftung Waldeffekt.com ein. Im Mittelpunkt stehen die Erhaltung des Waldes als Natur-, Lebens- und Lernraum.

Sandra Miersch fasst den langen Entscheidungsweg zusammen: „Bei einer Stiftung können wir die Satzung am individuellsten auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten selbst gestalten, was etwa mit einem Verein nicht möglich ist im Rahmen der Gesetzgebung.“

Nun also ist es so weit: Waldeffekt lädt ein zu seiner ersten Stiftungsversammlung am Dienstag, 19. Juli in die Joggelhütte bei Rodalben. Nach einem Empfang der Interessierten ab 17 Uhr beginnt ab 18 Uhr die Gründungsveranstaltung. Was die Teilnehmer an diesem Abend erwartet: Das Ehepaar stellt sich selbst und die Vision seiner gemeinnützigen Stiftung mit einer kleinen Präsentation vor und beantwortet alle offene Fragen wie etwa „Wie wird man Stiftungsgründer?“, „Was bedeutet es, Stiftungsgründer zu sein?“ oder „Was bietet die Stiftung den Stiftungsgründern?“.