Merkur-Fotorätsel : Das Runde im Blauen

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Hoch in den blauen Himmel ragt dieses Etwas irgendwo in Zweibrücken. Als kleiner Tipp sei verraten, dass es sich gerade so noch um Zweibrücken handelt, denn das Bauwerk steht mehr oder weniger direkt auf der Ortseingangstafel. Aber wo ragt es hier in den Himmel? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.