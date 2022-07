Kirchenchor Wattweiler : Wattweiler Kirchenchor erfindet sich neu

Wattweiler Die beiden Wattweiler Chöre haben in Teilen zusammengefunden und bleiben als Kirchenchor mit neuer musikalischer Ausrichtung erhalten. Als Chorleiter wurde Oliver Duymel gewonnen.

Aus zwei mach eins – ist besser als keins. So könnte das an Goethes Dichtung „Faust“ angelehnte „Hexeneinmaleins“ in Wattweiler klingen. Vor der Coronazeit noch hatte der kleine Zweibrücker Ortsteil – mit 350 Gemeindegliedern eine der kleinsten protestantischen Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz – zwei Chöre: den traditionsreichen Kirchenchor sowie den nach einem Singprojekt gegründeten, jungen Chor „Sing4Fun“. Letzterer, unter der Leitung von Hartmut Guckel, hat sich in dieser Zeit aufgelöst, unter anderem, weil mit dem Zutritt zur Mauritius-Schule auch der Probenraum wegfiel.