Auch FDP will Allee-Belag in Zweibrücken weiter natürlich : Grüne danken Bürgern für Protest gegen Steinteppich

Auch FDP will Allee-Belag in Zweibrücken weiter natürlich

Zweibrücken Auch FDP fordert unter Verweis auf Ökologie und Aussehen: Keinerlei Plastik im Schwarzbach-Allee-Belag verbauen!

„Glückwunsch an alle Initiativen, die sich gegen den ,Steinteppich‘ in der Rosengarten-Allee aussprachen: Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass Kolleginnen und Kollegen aus den sogenannten großen Fraktionen gerade noch rechtzeitig bewusst wurde, dass die Allee nicht allein Teil der grünen Lunge unserer Stadt ist, sondern dass sie – im räumlichen Bereich der ehemaligen Schlossgärten – auch in einen historischen Kontext eingebettet liegt.“ Mit diesen Worten reagiert Grünen-Fraktionschef Norbert Pohlmann darauf, dass nun die CDU geschlossen und die SPD wohl ganz überwiegend dafür plädieren, auch künftig nur Natur-Material für den Belag in der Schwarzbachallee an der Rosengartenstraße zu verwenden (wir berichteten).