Muster stellt Zweibrückern Material-Alternative vor : Neuer Allee-Belag: Durchlässiger Steinteppich oder wieder rote Erde?

Zweibrücken Muster soll Bürgern und Stadträten Eindruck der modernen Alternative vermitteln.

Immer wieder sind in den vergangenen Jahren Bürger-Klagen über den Zustand des Belags zwischen den Platanen der Schwarzbach-Allee an der Zweibrücker Rosengartenstraße laut geworden. Denn an vielen Stellen bilden sich dort nach Regen in Kuhlen große Pfützen, die nur langsam versickern. Nun rückt die Entscheidung über einen neuen Belag näher: Welches Material gewählt wird, soll im nächsten Bauausschuss und Stadtrat am 14. und 22. Juni beraten und entschieden werden.