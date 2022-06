Dieses Wochenende in Zweibrücken : Rosentage mit Stelzen, Illumination und Musik

Zweibrücken Diesen Samstag und Sonntag wird im Zweibrücker Rosengarten ein bunte Sonder-Programm geboten. Bei der Gastronomie gibt es etwas Neues.

Nach dem Fest ist vor dem Fest. Das gilt seit Jahren auch für die Zweibrücker Rosentage, die auf den Rosen- und Gartenmarkt folgen. Dieser lockte voriges Wochenende mit vielen neuen, attraktiven Ständen knapp 9000 Besucher. Auch mit dem neuen Gastronomiekonzept – nachdem die Zadra-Gruppe die Bewirtung abgegeben hatte, standen diesmal verschiedene Stände vor der Bühne und nutzten den früher freien Platz – waren Gastgeber wie Gäste sehr zufrieden. Dieses Konzept wird auch an den Rosentagen am 18./19. Juni dafür sorgen, dass es kulinarische Angebote für alle Geschmäcker gibt.

Traditionsgemäß wird bei den Zweibrücker Rosentagen der Rosengarten zu seiner blühenden Farbpracht mit Tausenden von bunten Laternen erleuchtet. Die einzigartige, mystische Stimmung setzt sich in LED-Anstrahlungen einzelner Bäume oder Skulpturen ebenso fort, wie in den knallbunten LED-Leuchtblumen auf der großen Veranstaltungswiese.

Der Samstag lockt mit viel Musik in den feierlich illuminierten Park, in dem auch das Stelzentheater Circolo mit den „Nachschwärmern“ unterwegs ist und mit seiner eigenen Magie des Lichts verzaubert. Denn wenn es dämmert, leuchten die Nachtschwärmer-Artisten auf. Immer wieder den Park durchstreifend, dirigieren sie ein magisch-buntes Lichterspektakel, das um ihre strahlend weißen Körper tanzt – eine Performance voller Poesie, Leiden schaft und Grazie.

Musik gibt es für viele Geschmäcker. Den ruhigen Part am Rosengarten-See übernimmt erstmals das „13 PS Acoustic Duo“ unter dem Motto „Leiser ist lauter“. Schnappergang-Sänger Pepe Pirmann spielt mit Gitarrist Sascha Giro lyrische Balladen sowie Rock & Pop-Klassiker. Ihr Rosengarten-Debüt auf der Hauptbühne gibt die „Luther Club Band feat. Ty LeBlanc“. Die Kaiserslauterer sind eine feste Institution in Sachen Rhythm and Blues. Mit dabei die wunderbare Sängerin Ty LeBlanc. Bandleader Billy Allan war Mitglied der Band Cameo mit ihrem Hit „Word Up“. – Gegen 23 Uhr steigt das große Feuerwerk am Weiher.