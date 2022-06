Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Versuchter Ladendiebstahl

Zweibrücken Einer Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl.

Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter in der Zweibrücker Hauptstraße, schreibt die Polizei. Eine Mitarbeiterin bemerkte, wie ein Mann einen Gegenstand aus dem Regal in seinem Rucksack verstaute und im Anschluss das Geschäft verlassen wollte. Auf die Tat angesprochen, händigte der Täter am Ausgang den Gegenstand an die Mitarbeiterin aus und flüchtete.