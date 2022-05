Serie Ins N@z gegangen : Viele kritische Reaktionen auf Allee-Pläne

Marcel Becker, Nadine Becker und Dieter Kciuk neben dem von ihrer Firma Bema Bauchemie hergestellten Muster für den neuen Allee-Belag. Wobei sie eine andere Farbe empfehlen. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken der neue Bodenbelag hat bei den Zweibrückern in der Merkur-Facebook-Gruppe nur wenige Freunde gefunden.

die Allee am Schwarzbach soll im Bereich der Rosengartenstraße unter den Platanen einen neuen Belag bekommen. Wie der aussehen könnte, kann man sich derzeit an einem Muster Vor Ort anschauen (wir berichteten). Bei den Usern auf der Facebook-Seite des Pfälzischen Merkur sind diese Pläne auf ein durchaus zwiespältiges Echo gestoßen. Wobei die überwältigende Mehrheit der Beiträge kritisch ist.

Gegen die Pläne der Stadt ist zum Beispiel Galina Flemming: „Die Allee ist wunderschön so. Das Zupflastern muss nicht sein. Und dieser gelbe Belag sieht furchtbar aus. Passt null ins Bild. Dann lieber die Löcher öfters mal auffüllen...pflege betreiben...kostet zwar auch Geld, aber sieht weiterhin natürlich aus.“ Dass der gelbe Belag nicht das Gelbe vom Ei ist, räumt auch die Firma „Bema Bauchemie“ ein, die ihn der Stadt verkaufen will. Jedenfalls, was die Farbe betrifft. Das Unternehmen rät zu einem Farbton, welcher der bisherigen „roten Erde“ ähnlich sieht.

Diese rote Erde hat allerdings den Nachteil, dass der Weg zwischen den Platanen bei Regenwetter zur Pfützenlandschaft wird. „Mit dem Belag könnte die Allee auch mit Rollstühlen und Rollatoren genutzt werden“, macht sich daher Peter Schaumburger für das Projekt stark. Kein Argument für den neuen Belag, findet zum Beispiel Stefanie Rauch: „Wer bei schlechtem Wetter spazieren geht kann doch Outdoorschuhe anziehen und wenn nicht auf die andere Seite der Allee auf den Asphaltbelag wechseln.“ Schubert Rosemarie hält dagegen: „Ich will ja drum herum laufen und nicht auf einer Seite hin und her.“

Häufig aufgeführt wird das Geld-Argument. „Es gibt weitaus bessere Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden“, schreibt etwa Frank Hüther. „Die Allee ist gut wie sie ist und soll so bleiben. Nutzt das Geld für Kindergärten, Schulen, diese benötigen das Geld dringender.“ Heidi Bergmann hat auch eine Idee, wo das Geld besser angelegt wäre: „Fahrt mal durch die Schlachthofstraße! Was da Schlaglöcher sind. Da kann man kaum fahren, ganz schlimm. Da müsste man was gegen tun.“ Ilo Na schreibt: „Allee so lassen und von dem Geld lieber eine schöne Grünanlage auf dem mehr als hässlichen Herzogplatz anlegen.Würde diesen verschönern und gleichzeitig hätte man was für die Kleinlebewesen, besonders die Bienen, getan. Es musst nichts Riesiges sein, eine kleinere grüne Oase, vielleicht noch mit Springbrunnen, würde reichen.“