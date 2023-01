Neujahrsempfang CDU in Zweibrücken : Christoph Gensch fordert Umdenken bei Gesundheitspolitik

Zweibrücken Beim CDU-Neujahrsempfang in Ixheim wurde auch die langjährige Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer verabschiedet.

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause konnte Pascal Dahler, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Zweibrücker Stadtrat, am Samstagnachmittag rund 70 geladene Gäste im VB-Sportheim in Ixheim zum Neujahrsempfang begrüßen. Die Neujahrsansprache der von der CDU Stadtratsfraktion, dem CDU Kreisverband und der CDU Frauenunion ausgerichteten Veranstaltung übernahm der Landtagsabgeordnete Christoph Gensch.

Dabei richtete der Mediziner seinen Themenschwerpunkt auf die Gesundheitspolitik; dies sei ein ganz wichtiges Themenfeld, das zu wenig gewürdigt werde, erläuterte Gensch am Beispiel der prekären Lage in der Notfallversorgung – viele Notarztstellen könnten aufgrund von Personalmangel nicht mehr oder nur unzureichend besetzt werden. Eklatante Mängel gebe es aber in nahezu allen medizinischen Versorgungsbereichen, das betreffe nicht nur die zu geringe Anzahl von Ärzten, sondern auch von Pflegepersonal.

In seiner Laudatio würdigte er das große Engagement der CDU-Politikerin und blickte auf die wichtigsten Themenbereiche ihres erfolgreichen politischen Wirkens zurück. Als Abgeordnete und in mehr als 20-jähriger Mitgliedschaft im Verteidigungsausschuss des deutschen Bundestages habe sie beispielsweise für den Erhalt des Bundeswehrstandortes Zweibrücken gesorgt.

Die Beliebtheit Schäfers, der auch der persönlich Kontakt zu den Bürgern sehr am Herzen gelegen habe, hätte sich auch bei ihrem letzten Wahlergebnis von 45,9 Prozent in ihrem Wahlkreis Pirmasens (zu dem Zweibrücken gehört) gezeigt, so Christian Gauf. Zum Abschluss brachten er sowie Elisabeth Metzger (Vorsitzende der Frauenunion), Pascal Dahler, die Beigeordnete Christina Rauch und der frühere Baudezernent Rolf Franzen Anekdoten aus besonderen Begegnungen mit Anita Schäfer in Erinnerung.