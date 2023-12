Aktionstag gegen Hass und Hetze im Internet Zweibrücker Hausdurchsuchung wegen Holocaust-Leugnung

Nach dem Merkur-Bericht über die Pressemitteilung von LKA Rheinland-Pfalz und Generalstaatsanwaltschaft Koblenz war auf Facebook viel spekuliert worden, was wohl der konkrete Anlass der Durchsuchung in Zweibrücken war – und ob es möglicherweise um Beiträge auf einer großen Zweibrücker Facebook-Gruppe gehen könnte, die in letzter Zeit in der Kritik steht, weil sie wieder verstärkt für das Verbreiten rechtspopulistischer überregionaler Inhalte genutzt wird. Allerdings wurden auch schon rassistische Beiträge durch die Administratoren gelöscht.