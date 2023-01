Felgen-Diebstähle in Zweibrücken : Langfinger nutzen schamlos Energiekrise

Felgen-Diebstähle in Zweibrücken

Zweibrücken Zweimal kamen sie im Schutz der Nacht und montierten dreist Räder mit hochwertigen Felgen ab. Die Polizei ermittelt wegen der Diebstähle an der Gottlieb-Daimler-Straße. Und sieht in der Energiekrise einen „Tathelfer“.

Gelegenheit macht Diebe, weiß der Volksmund. Im Falle zweier Diebstähle hochwertiger Autofelgen an der Gottlieb-Daimler-Straße (wir berichteten) waren es gleich mehrere Umstände, die die Täter anlockten.

Zum einen natürlich die Beute an für sich. Auf dem Gelände des Autohauses an der Gottlieb-Daimler-Straße stehen Mercedes-Fahrzeuge mit teils edelsten Felgen, die einen entsprechenden Wert haben.

Dass sich in unmittelbarer Nähe zu dem Autohaus die Auffahrt zur A 8 befindet und dass das Autohaus im Zuge der Energiekrise die Beleuchtung herunterfahren hat – diese Rahmenbedingungen dürften für die Täter verlockend gewesen sein, erklärte Nicolai Zöller, Leiter der Polizeiinspektion in Zweibrücken, am Montag auf Anfrage unserer Zeitung.