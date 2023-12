Neue Infos im Zweibrücker Stadtrat „Unfassbar hohe Ausfälle“ bei Kita-Personal

Die Stadt habe zudem die Anzahl der Azubis in ihren Kitas von 8 auf 16 erhöht. „Dazu kommen noch FSJ’ler und Leute im Berufsanerkennungsjahr.“ Die Stadt sei „seit Jahren dabei“, die Personalsituation in den Kitas zu beobachten und anzupassen. Nichtsdestotrotz räumt auch Klein ein: „Das Problem ist der hohe Krankenstand. Uns fehlen erheblich Personen, die in den Einrichtungen sind.“ Klein betonte zudem, die Eltern hätten nicht (wie Lang gesagt hatte) erst aus der Zeitung erfahren, dass die Stadt sich um das Lösen der Personalprobleme bemüht: „Wir haben im November einen Brief geschrieben, der über die Kitas an alle Eltern ging.“