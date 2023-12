Weihnachtsmarkt Zweibrücken Die erste Woche war ein Erfolg

Gut was los war an allen Tagen am Stand der IGS Contwig. „Nicht ganz so viel, wie letztes Jahr, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden“, sagt Maximilian Herrmann. Der Schüler der 13. Jahrgangsstufe erwirtschaftet mit seinen Mitschülern Geld für den Abiball im kommenden Jahr. „Ein Drittel des Erlöses kommt aber den 12ern zu Gute“, betont der Schüler und zählt die Leckereien auf, die es am IGS-Stand gibt. „Empfehlen kann ich auf jeden Fall unseren Bombardino, eine Mischung aus heißem Eierlikör und Sahne, außerdem unsere Hausmacher-Häppchen, die Pälzer Pralinen. Darüber hinaus gibt’s bei uns natürlich auch Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch.“