Zweibrücken : Fasanerie-Ruine wird instand gesetzt

Zweibrücken Am Mauerwerk der historischen Zweibrücker Gartenpark-Anlage laufen derzeit die aufwendigsten Sanierungsarbeiten der vergangenen Jahre. Der Fugenmörtel ist ein ganz besonderer.

Aktuell ist im Auftrag des Förderkreises erneut die Zweibrücker Baufirma Dahlhauser an den Ruinenmauern am unteren Weiher dabei, die Mauerritzen neu zu verfugen und herausgebrochene Steine wieder einzumauern oder im Notfall zu ersetzen. „Wir haben einiges an Ersatzsteinen aus der umgebenden Fasaneriemauer“, erzählt Wolfgang Ohler, seit 20 Jahren Vorsitzender im Förderkreis Historische Fasanerie. Aus Gesprächen mit der Baufirma weiß er: „Dieser Fugenmörtel hier ist ein ganz spezieller und wurde eigens von der Denkmalschutzbehörde empfohlen.“ Ein extrem hoher Kalk-Anteil unterscheide ihn von gewöhnlichem Mörtel. Da der Naturstein sehr fest sei, benötige er ein weicheres Fugenmaterial, das dennoch frostsicher ist. Zwar gingen diese Fugen voraussichtlich auch in ein paar Jahren wieder kaputt – doch da sie dieser Mörtel nicht so stark mit dem Stein verbinde, „bricht dieser nicht mit ab und es entsteht kein noch größerer Schaden“, hat sich der Vorsitzende belehren lassen. Er weiß: „Verwitterungsschäden an so alten Bauwerken sind normal. Die lassen sich nicht aufhalten.“