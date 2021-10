Zweibrücker Dealerbanden-Prozesse: Landgericht verhandelt weitere Anklage : Marihuana und Amphetamin „gebunkert“

Zweibrücken Am Landgericht Zweibrücken ist der vierte parallel laufende Drogenbanden-Prozess gestartet.

Seit vergangener Woche gibt es einen Drogenbanden-Prozess mehr am Landgericht Zweibrücken. Am Mittwoch startete das Verfahren gegen zwei weitere Angeklagte – einen 36-Jährigen aus Hochspeyer und einen 26-jährigen Deutschen mit kirgisischen Wurzeln aus Kaiserslautern. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten bandenmäßigen Drogenhandel vor.

Das Verfahren gegen diese beiden Männer steht im Zusammenhang mit den drei seit April vor der Ersten Große Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken parallel laufenden Prozessen gegen neun Angeklagte, denen ebenfalls bandenmäßiger Handel mit Drogen in nicht geringer Menge zur Last gelegt wurde. Die Männer sollen sich laut Anklage Mitte 2018 zusammengeschlossen und bis November 2020 gewerbsmäßig als Mitglieder einer Bande in über 100 Fällen schwunghaft mit Betäubungsmitteln gehandelt und im Wert von mehreren Millionen Euro umgeschlagen haben. Dabei sollen sie zunächst Rauschgifte wie Marihuana, Amphetamin, Kokain und Haschisch bei Lieferanten im Rhein-Main-Gebiet oder übers Internet erworben und in Zweibrücken, in der Südwest- und in der Saarpfalz gewinnbringend weiterverkauft haben (wir berichteten).