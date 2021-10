Bau-Ende zwei Wochen später als zuletzt geplant : Dorndorfkreuzung: Arbeiten für neue Ampel gehen weiter

Zweibrücken Nach dem Abschluss der Bauphase 1 mit Fertigstellung der Tiefbau- und Asphaltarbeiten im Bereich der Nordseite der Dorndorfkreuzung in Zweibrücken-Niederauerbach werden die Arbeiten ab diesem Montag südlich der Kreuzung fortgesetzt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mit.

Der Einmündungsbereich der Landesstraße 471 in die Pirmasenser Straße ortseinwärts und -auswärts sei nun wieder befahrbar. Auf der L 471 wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen weiter je einspurig am Baufeld vorbei geleitet. Der Verkehr am Knotenpunkt wird durch Baustellenampeln geregelt.