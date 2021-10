Wirbel um geplante Windräder bei Mittelbach-Hengstbach : Rat hat Warnung zu Windkraft in den Wind geschlagen

Zweibrücken Stadt betont außerdem: Mittelbacher Ortsvorsteher Dettweiler wurde über neue Windräder-Pläne informiert.

Die Stadtverwaltung sieht sich angesichts der Kritik an den Plänen eines Investors, zwei Windräder im Bereich Buchwald (Mittelbach-Hengsbach) aufzustellen, in ihren früheren Warnungen an die Mitglieder von Bauausschuss und Stadtrat bestätigt.

Stadtsprecher Jens John mailte am Freitag, der Bau- und Umweltausschuss habe am 9. Juni 2020 öffentlich abgestimmt, „keine Konzentrationszone für Windenergienutzung auszuweisen“ und „das Verfahren zur Aufstellung eines Sachlichen Teilflächennutzungsplans ,Windenergie’ ohne Ausweisung von Sonderbauflächen für die Windenergie abzuschließen“. In mehreren Bauausschuss-Sitzungen gab es „intensive Aussprachen und Präsentationen, in denen das Bauamt und das für die Erstellung des Teilflächennutzungsplanes Windkraft beauftragte Fachingenieurbüro eingehend auf die Konsequenzen einer nicht ausgeführten Flächenausweisung hingewiesen haben“. Auch der Stadtrat habe sich „mehrheitlich für den Abschluss des Verfahrens ohne Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraft ausgesprochen“.