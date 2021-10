Merkur-Nachfragen zu Sozialversicherungspflicht und Verkehrsströmen : Noch großes Schweigen auf Fragen zur Qualität der Amazon-Arbeitsplätze

Auch zu der Frage, warum die Verkehrsströme durch die geplante Amazon-Ansiedlung nur im direkten Steitzhof-Umfeld geprüft wurden, nicht aber an der A 8 durch Zweibrücken, gibt es derzeit nur eine ausweichende Antwort. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Unklar ist auch, warum die Folgen des Mehrverkehrs nur in Steitzhof-Nähe begutachtet wurden.

Ein zentrales politisches Argument für die Ansiedlung eines Amazon-Verteilzentrums auf dem Steitzhof-Gelände an der A 8 bei Contwig/Flugplatz Zweibrücken ist, dass dort 400 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen – „sozialversicherungspflichtige“, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) nach der Stadtratssitzung am 6. Oktober besonders betonte. Und auch im nichtöffentlichen Sitzungsteil war dies offenbar Thema – denn danach im öffentlichen Teil begründeten mehrere Ratsmitglieder ihre Zustimmung für den Bebauungsplan-Entwurf, der ein Logistikzentrum (für einen allerdings namentlich nicht genannten Betreiber) eröffnen würde, wesentlich mit den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

Stadtsprecher Jens John antwortete zunächst per E-Mail: „Zu den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Investor können wir aufgrund der Vertraulichkeit keine Aussagen treffen. Die Stadtverwaltung steht in keinerlei Vertragsverhandlungen mit einem künftigen Mieter, daher bitten wir diese Anfrage an den Investor bzw. dann den Mieter zu richten. Wir bitten um Ihr Verständnis.“