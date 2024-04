Ich habe einfach eine Schwäche dafür“ Günther Jauch: Auf seinem Saar-Weingut hütet er einen ganz besonderen Schatz

Klar: Günther Jauch zeigt in diversen Medien ziemlich umfassend Präsenz. Trotzdem gibt es noch immer Dinge, die der Öffentlichkeit weitgehend verborgen geblieben sind. Zum Beispiel, welche Leidenschaften der Showmaster und Weingutsbesitzer privat hegt – Oldtimer im vorliegenden Fall. Dabei gibt sich der Medienstar keineswegs als Heimlichtuer: Sein Opel Rekord Caravan vom Baujahr 1954 parkt gar nicht selten vor dem stattlichen Anwesen Von Othegraven am Bahnhof von Kanzem an der Saar.