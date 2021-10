Niederauerbacher FCK-Fanclub : Schwierige Zeiten für „Treue Jungs“

„Treue Jungs“-Mitglieder bei der Hauptversammlung – Horst Waibel, Christian Staude, Marian Staude (von links). 22 FCK-Fans waren in die „Alte Brauerei Grund“ gekommen. Foto: Jörg Staude/Treue Jungs/Jörg Staude

Niederauerbach Der Niederauerbacher FCK-Fanclub bestätigte bei seiner Hauptversammlung den geschäftsführenden Vorstand im Amt. Euphorie konnte wegen der Pandemie und der Situation des 1. FC Kaiserslautern in den vergangenen 18 Monaten im Verein nicht entstehen. 1000 Euro wurden für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet.

(red) Am Mittwoch konnte der Niederauerbacher Fanclub „Treue Jungs“ des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern seine Mitgliederversammlung im Vereinslokal „Alte Brauerei Grund“ durchführen. Der Fanclub zählt aktuell 75 Mitglieder und feierte in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Die Gründung erfolgte im FCK-Meisterjahr 1991. Doch vom Feiern konnte keine Rede sein, wie Markus Schwarz und Jörg Staude in ihrem Bericht des geschäftsführenden Vorstandes die anwesenden 22 Mitglieder informierte.

Die große Sause musste ausfallen beziehungsweise konnte wegen der unsicheren Corona-Lage gar nicht erst geplant werden. Die Feier will der Verein aber unbedingt im kommenden Jahr nachholen. Zudem war den FCK-Fans auch aufgrund der Situation des 1. FC Kaiserslautern nicht nach guter Laune zumute. Insolvenz, drohender sportlicher Abstieg in die Regionalliga sind nur zwei düstere Schlagwörter, welche die Stimmung eines jeden FCK-Fans bis auf das niedrigste Niveau herabfallen ließ. Wo es irgendwie ging, versuchten aber die Niederauerbacher das Beste aus der Situation zu machen und planten Termine, die dann teilweise pandemiebedingt wieder abgesagt werden mussten. Andere Veranstaltungen wiederum konnten trotz der schwierigen Lage durchgeführt werden, wie die ein oder andere Wanderung.

Auch das sportliche Geschick der Radfahrer wurde herausgefordert. Hier ist unter anderem die Teilnahme am diesjährigen Stadtradeln mit einem Team „Treue Jungs“ zu erwähnen. Zudem waren die Kerwemontag-Touren durch das heimische Niederauerbach sowohl 2020 und 2021 die wohl meistbesuchten Veranstaltungen der vergangenen 18 Monate des Berichtszeitraums.

Den Tag des 30. Geburtstags am 25. Juni konnten die Mitglieder wegen der damals bestehenden Kontaktsperre lediglich per Webex-Videokonferenz feiern. „Über die Videoschalte hat man sich zugeprostet und hat von einigen Anekdoten der zurückliegenden Jahre erzählt“, berichtet Vorstandsmitglied Jörg Staude. Diese Erinnerungen will man zu gegebener Zeit an einem schönen Vereinsabend mit alten Fotos aus glanzvollen FCK-Zeiten und auch tollen Vereinsjahren vertiefen.

Außerdem wurde auf der Mitgliederversammlung hervorgehoben, dass die „Treue Jungs“ seit Gründung die „Alte Brauerei Grund“ ihr Vereinslokal nennen, die schon damals von Hans-Joachim Dollwett geführt wurde. Dollwett, der gleichzeitig auch Gründungsmitglied des Vereins ist, erhielt für seine langjährigen Dienste als Vereinswirt ein kleines Präsent überreicht. Von den damaligen 14 Gründungsmitgliedern sind heute noch sechs mit dabei.

Den Fanclub hat auch die Notsituation nach der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen gemacht. Deshalb hatte der erweiterte Vorstand im August beschlossen, den Opfern eine Spende in Höhe von 1000 Euro zukommen zu lassen. Die Überweisung des Spendenbetrags erfolgte auf das Spendenkonto der Kreisverwaltung Ahrweiler.

In den kommenden Wochen und Monaten wollen die „Treue Jungs“ wieder versuchen in ein normales, geregeltes Vereinsleben zurückzufinden. Eventuell ist auch angedacht, den FCK bei dem ein oder anderem Auswärtsspiel zu unterstützen.

Auch waren Neuwahlen Tagesordnungspunkt der Jahreshauptversammlung. Nach 14,5 Jahren ist die bisherige Kassenwartin Jeannette Staude auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausgeschieden. Auch in diesem Jahr konnte ein solider Kassenbericht vorgelegt werden. Der Verein möchte sich ausdrücklich bei Jeannette Staude für die tadellose Kassenverwaltung der vergangenen Jahre bedanken.

Bei den durchgeführten Neuwahlen kam es zu folgenden Ergebnis: Der geschäftsführende Vorstand wurde in seinem Amt bestätigt. Ihm gehören Marion Metzger, Markus Schwarz und Jörg Staude als gleichberechtigte Vorsitzende an. Zur neuen Kassenwartin stellte sich Regina Hoffmann zur Verfügung. Weiterhin gehören dem erweiterten Vorstand an: Willi Richter (Schriftführer), Christian Staude (Presse- und Werbewart) und die folgenden Amtsträger als Beisitzer: Harald Bender, Thomas Metzger, Heiko Grunder, Birgit Kupperian, Sara Grunder und Horst Waibel.