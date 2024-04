Ortsbeirat will handeln Immer Ärger mit der Kichhofstraße

Bei der Stadt Zweibrücken sei über eine Kostenbeteiligung oder eine bestimmte Summe noch nicht gesprochen worden, so Thomas Körner, doch mit der Initiative der benachbarten Landesregierung sei ein richtungsweisender Schritt getan worden. „Der Fußgängerverkehr in der Guldenschlucht ist inzwischen allerdings wieder so enorm wie vor der Sperrung aus Sicherheitsgründen. Deshalb sollten die Beteiligten, gleich ob sie in Zweibrücken oder Homburg sitzen, nach meiner Einschätzung schnellstens in die Gänge kommen, bis etwas in der Guldenschlucht passiert ist!“ Seit 2018 hätten keine Maßnahmen zur Sicherung oder Pflege stattgefunden und das sei im Interesse aller nicht zu tolerieren.