Merkur-Fotorätsel Hier geht’s zu den gekrönten Häuptern

War letztens irgendwo in Zweibrücken eine Krönung, von der wir nichts mitbekommen haben? Oder was will uns diese Krone am Mast sagen? Fragen über Fragen. Die einzig entscheidende Frage an dieser Stelle lautet allerdings: Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.