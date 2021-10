Plan für „Quartier écologique“ in denkmalgeschütztem Ensemble in Zweibrücken : Investor greift alte Pläne für Weiße Kaserne neu auf

Wie auch immer die Weiße Kaserne sich entwickeln wird: Die Vermutung liegt nahe dass die das denkmalgeschützte Ensemble störenden neueren Hallenbauten im Innenhof sicher keine Zukunft haben werden. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Aus dem Ideenwettbewerb der „Zukunftsregion Westpfalz“ für die Weiße Kaserne hat sich ein Investor herausgeschält. Dieser will gemeinsam mit Eigentümer Bernd Hummel dessen alte Pläne für ein „Quartier écologique“ verwirklichen.

Warum einen neuen Plan entwickeln, wenn es bereits einen alten Plan gibt – der vielversprechend ist? Das sagt sich ein Investor aus Rheinland-Pfalz mit Blick auf die Weiße Kaserne in Zweibrücken.

Der Investor will folgerichtig gemeinsam mit dem Eigentümer des Kasernen-Komplexes, dem Pirmasenser Bernd Hummel, dessen alten Plan von einem „Quartier écologique“ verwirklichen. Also einem „Ökologischen Quartier“.

Will heißen: Die Weiße Kaserne soll zu einem Quartier mit einer gemischten Nutzung werden, mit Handwerk, Dienstleistung, Wohnungen und Praxen – und das alles unter ökologischen Gesichtspunkten.

Die Idee vom „Quartier écologique“ dürfte etwas älteren Merkur-Lesern noch ein Begriff sein. Denn genau das war die Vorstellung von Bernd Hummel, als er 1996 die Weiße Kaserne erwarb. Aus den Plänen wurde damals nichts (siehe Info-Box).

Aber nun will sie ein neuer Investor Wirklichkeit werden lassen. Das erklärt Hans-Günther Clev auf Anfrage des Pfälzischen Merkur. Clev ist Geschäftsführer der „Zukunfts-Region Westpfalz“ (ZRW), ein Verein, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Wirtschaft in der Region zu unterstützen und mit Projekten voranzubringen (zuletzt machte die ZRW auf sich aufmerksam, weil es ihr fast gelungen wäre, Tesla dazu zu bewegen, eine neue Giga-Fabrik in Zweibrücken anzusiedeln, in der Endausscheidung unterlag die Rosenstadt schließlich knapp dem Standort bei Berlin, wir berichteten).

Der Verein möchte nun auch die Weiße Kaserne voranbringen. Wie im Merkur berichtet, wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Interessenten sollten sich melden und ihre Vorstellungen skizzieren, was sie mit der Weißen Kaserne tun würden. Anfang Mai endete die Abgabefrist. Und wie Clev nun erklärt, ist der Investor aus Rheinland-Pfalz, den er namentlich nicht nennen will, derjenige mit dem vielversprechendsten Konzept.

Clev sagt, es hätten rund zehn Investoren Interesse bekundet, letzten Endes sei das Angebot von zweien genauer unter die Lupe genommen worden und der Investor aus Rheinland-Pfalz habe schließlich den Vorzug erhalten. Der ursprünglich von der Zukunftsregion Westpfalz mit Unterstützung von Hummel und der Stadt ausgerufene Ideenwettstreit sei abgekürzt worden: Man sei gleich dazu übergegangen, direkte Gespräche zu führen, statt die (bei der Wettbewerbs-Ausrufung bereits benannte) Jury entscheiden zu lassen.

Angesichts der Mammutaufgabe Weiße Kaserne bremst der Geschäftsführer des Vereins Zukunfts-Region-Westpfalz etwas die möglichen zeitlichen Erwartungen: „Aufgrund der Komplexität der Aufgabe, der Dimension der Weißen Kaserne, wäre es irrig zu glauben, ein Investor könnte das alles binnen kurzer Zeit angehen. Dieses Projekt wird sicher acht bis zehn Jahre in Anspruch nehmen. Der Investor will das Schritt für Schritt machen. Uns ist es wichtig, dass der Investor seriös ist, dass sein Konzept schlüssig ist.“ Es gehe in erster Linie um Substanz, nicht um Geschwindigkeit, macht Clev deutlich.

Der Zukunftsregion-Chef sagt, er sei froh, dass der Investor aus heimischen Gefilden komme, dass es nicht ein Name aus fernen Ländern sei, ein Name, von dem zuvor noch niemand gehört habe „und bei dem man sich fragen muss, ob er morgen überhaupt noch Geld hat“.

Info Die alten Pläne von Bernd Hummel „Quartier écologique“: Es war ein wohlklingender Begriff, mit dem der Pirmasenser Investor Bernd Hummel vor einem Vierteljahrhundert im Rathaus der Rosenstadt offene Türen einrannte. Ein „Ökologisches Quartier“ aus der Weißen Kaserne zu machen – das klang nicht nur für die Stadträte spannend. Allerdings kam Hummel mit seinem verlockend klingenden Vorhaben nur sehr bedingt weiter. Er riss ein Gebäude ab und sanierte ein weiteres auf dem weitflächigen, 45 Hektar großen Areal – die „Alte Kommandantur“, gelegen auf dem Grundstücksabschnitt, der entlang der Oselbachstraße verläuft. In die Alte Kommandantur zogen später Praxen ein. Und das war es dann auch schon. „Quartier Dornröschen“ statt „Quartier écologique“, spottete da manch ein Zweibrücker. Und der Stadtrat hob im Mai 2020 enttäuscht die Sanierungssatzung für die Weiße Kaserne einstimmig auf, weil aus den ehrgeizigen Plänen nichts geworden war. Damit wurde ein Schlussstrich unter das Projekt gezogen. Zu dem Zeitpunkt hatte Bernd Hummel von der Stadt allerdings bereits 483 000 Euro Fördergelder kassiert. Rückzahlen musste er davon nichts. Auch, wenn die Pläne sich damals als Reinfall erwiesen: So manch ein Stadtrat und auch engagierte Bürger wie die Zweibrücker Denkmalschützerin Roswitha Chéret fanden, dass die Idee des „Quartier écologique“ grundsätzlich gut war. Und auch der neue Investor aus Rheinland-Pfalz ist ganz offensichtlich dieser Auffassung – und will diese nun gemeinsam mit Eigentümer Hummel, wenn sicher auch überarbeitet, endlich Wirklichkeit werden lassen. (eck)

Im Gegenteil: Der nun auserkorene Investor sei „ein bekannter Name“, es handele sich auch nicht um eine einzelne Person, es stünden mehrere Personen dahinter. Der Investor sei erfahren; er suche nach das Gespräch mit dem Eigentümer Bernd Hummel. Gemeinsam wolle man die damaligen Ideen aufgreifen, prüfen, modifizieren.

Sicher seien die Vorstellungen des Investors nicht eins zu eins mit den damaligen Plänen Hummels zu setzen. Aber es gehe doch in diese Richtung, es solle für die Weiße Kaserne ein Mix aus Branchen und Dienstleistungen generiert werden und Beachtung ökologischer Gesichtspunkte.

Clev ist guter Dinge, dass der neue Investor und Eigentümer Hummel ein gutes Konzept entwickeln werden. Bis Ende des Jahres gebe es sicher Details zu verkünden, schätzt der Geschäftsführer.

Eigentümer Hummel erklärt in der ZRW-Pressemitteilung, er sei froh über die Initiative des Vereins. „Der Wettbewerb war erfolgreich, er hat das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich bin der ZRW dafür sehr dankbar.“ Hummel ergänzt: „Diese Chance nun in Taten umzusetzen, wird noch eine Herausforderung, da müssen alle an einem Strang ziehen.“