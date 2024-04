Sängerbund Contwig feiert seinen 100. Geburtstag 100 Jahre Chorgesang in Contwig

Die 100-jährige Geschichte Revue passieren ließ Roland Heitmann in einem von Peter Bruck erstellten umfassenden Video: Von der Gründung im März 1924 – mit 23 Männern, die sich ursprünglich nur zusammengefunden hatten, um den musikalischen Part in einer Theateraufführung zu übernehmen – über erschwerte Bedingungen in den Kriegsjahren, die Gründung eines Frauenchores 1955, den Bau des Sängerheimes in der Hohlbach in Eigenleistung 1969 und vielen Konzerten zeigten die alten Fotos viele Stationen des Sängerbundes auf.