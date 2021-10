Naturheilverein Südwestpfalz : Gesundheit für Mensch und Hund

Waldfischbach-Burgalben/Zweibrücken Die Mitglieder des Naturheilvereins Südwestpfalz bieten nicht nur wertvolle Vorträge und Weiterbildungen rund um die menschliche Gesundheit an. Neu ist das Thema Kräuterwanderung und Ernährungsberatung für Hunde.

Treffpunkt ist am Montag, 25. Oktober, um 16 Uhr am Wanderparkplatz „Am Galgenberg“ in Waldfischbach-Burgalben. Von dort aus geht es auf eine spannende Kräuterwanderung mit den Vierbeinern, bei der Katja Friedrich nicht nur die wertvollen, heilsamen oder giftigen Wildkräuter zeigt und erklärt. Aus den gemeinsam gesammelten Wildkräutern entstehen zusammen mit anderen Zutaten wie leckeren Früchten im Biologischen Therapiezentrum für Hunde in der Hauptstraße 165 in Waldfischbach-Burgalben dann grüne Smoothies für Hunde, Swoofies – nahrhafte, reinigende, heilende und vor allem leckere und gesunde Kräuter-Fruchtmischungen für Hunde und ihre Menschen.