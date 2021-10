Stadtrat Zweibrücken unterstützt Projekt auf Steitzhof an A 8 : Amazon plant an A 8 bei Contwig 400 Arbeitsplätze

Amazon plant an A 8 bei Contwig 400 Arbeitsplätze

Stadtrat Zweibrücken unterstützt Projekt auf Steitzhof an A 8

Nur Die Grünen und Die Partei votierten dagegen, dass Zweibrücken zustimmt, per Bebauungsplan ein Logistik-Zentrum zu ermöglichen. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Zweibrücken Es gab aber auch vier Nein-Stimmen im Zweibrücker Stadtrat.

Das Verteilzentrum auf dem Steitzhof soll für Amazon betrieben werden. Das haben am Mittwochabend versehentlich mehrere Redner im Zweibrücker Stadtrat verraten.

Ansiedlungserfolg nahe A8-Auffahrt Contwig/Flugplatz Zweibrücken zeichnet sich ab : Großes Vertriebszentrum an A 8 auf Steitzhof-Gelände geplant

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagte danach auf Merkur-Nachfrage, es gehe um 400 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Davon sehr viele für Geringqualifizierte – was für die vielen Arbeitslosen in Zweibrücken und Pirmasens hilfreich sei. Der Betreiber werde eine eigene GmbH gründen, die im interkommunalen Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken Gewerbesteuer zahle. Der Stadtrat forderte die Zweibrücker Vertreter auf, den Bebauungsplan diesen Donnerstag in der ZEF-Sitzung voranzutreiben. (Ausführlicher Bericht folgt)