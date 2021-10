Kammerchor Zweibrücken : Exzellent und einmalig

Der Kammerchor Zweibrücken unter Leitung von Dorothea Jakob faszinierte in der Alexanderskirche mit seiner musikalischen Reise durch „America“. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Brillant, facettenreich, anspruchsvoll und auf (semi)professionellem Niveau: Mit seinem Konzert „America“ übertraf sich der Kammerchor Zweibrücken unter Leitung von Dorothea Jakob und begleitet von Xinjie Li noch einmal selbst.

„Der Kammerchor Zweibrücken unter Leitung von Dorothea Jakob und begleitet von von Xinjie Li hat‘s einfach drauf!“ Mit diesem Zitat einer Sängerin-Tochter wünschte Hausherr Dekan Peter Butz den fast 200 Zuhörern in der gut besuchten Alexanderskirche einen schönen Abend mit „America“.

Danach herrschte erwartungsvolle Stille, denn die Stars machten es spannend: Unverhofft begannen sie ihre Vorstellung auf der Orgelbühne, getragen und begleitet von der Konzertpianistin und -Organistin Xinjie Li, Studentin an der Hochschule für Musik Saar – zuerst die Männer, bis auch die Frauen einstimmten.

„Another look in Harmony“ (Philip Glass) gab eine Vorausschau auf den in unterschiedlichen Werken immer wieder einmal lautmalerisch untermalten Gesang, die so vielfältigen und für manche Ohren ungewöhnlichen Klänge. Denn eines war dieses Konzert auf keinen Fall: angepasst.

Zu viel Rhythmik, zu viele enharmonische Klänge, zu viel Einzigartigkeit: Immer wieder wechselten die Formationen und damit auch die Klanggemälde. Gerade das schuf in den vielfach emotional schwingenden Liedern die Besonderheit dieser musikalischen Reise durch die Welt der amerikanischen Komponisten und deren Werke aus weltlicher wie geistlicher Chorliteratur.

Die Fans des Zweibrücker Kammerchors wissen: Es wird anspruchsvoll, auch für die Zuhörer. Statt gefälliger Harmonien, wird hier die hohe Kunst der Musik offenbart – eine Musik, die bei allem Genuss auch bedacht sein will. Denn alle zwölf Männer und 18 Frauen müssen ihre Stimme bereits vor der ersten Probe können, in der Dorothea Jakob dann an Ausdruck und Klang feilt – damit die erarbeitete Brillianz im Auftritt mit vollem Körpereinsatz aus ihrem Chor herausstrahlt. So entsteht dieser Gänsehaut-Klang.

Beständig wechseln die Stimmungen der Stücke. Aus dem leisen, à capella gesungenen Schlaf („Sleep“, Eric Whitacre), weckt mit voller Klavierunterstützung das schwungvoll, heiter-synkopische „Eldorado“ nach einem Text von Edgar Alan Poe. Der Folksong „Shenandoah“, bei dem die Blockflöte die Damenstimmen und ein Cello die Männerstimmen unterstützt, entführt in die Schönheit und Weite des Nationalparks.

Eine Hommage an die USA intonierten mitreißend die Männer mit der Hymne „Stars and Stripes forever“. Die Atonalität in den polyphonen, von den Damen gesungenen Elfenerzählungen („Midsummer Night‘s Dream, Amy Beach) charakterisiert die Anderswelt. Dem sehnsuchtvollen Liebeslied „The Coolin“ aus Samuel Barbers „Reincarnations“ und dem Ausflug in die Welt der Oper „The Lark“ über die französische Nationalheldin Jeanne d‘Arc folgte nach der getragene Aaron-Copland-Motette „Help us Lord“ das rhythmisch-synkopisch „Yigdal“ von Leonard Bernstein in einer Dreierformation ohne Bässe.

Strahlend jubelt der Chor „Praise the Lord“ in einer Kraft, die durch ein „geordnetes Chaos“ in der Melodieführung der einzelnen Stimmen auf eine riesige Menschenmenge schließen lässt. Mit einem harmonischen Irischen Segen endete ein atemberaubendes Konzert. Doch das begeisterte Publikum feierte seinen Chor und erklatschte sich seine Zugabe.