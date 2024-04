Ab Mitte 2026 sollen sich zwei Windräder drehen Der Windpark Buchwald rückt näher

Der Investor BayWa erklärte am Dienstag, alle wesentlichen Unterlagen lägen nun der Prüfdirektion SGD Süd in Neustadt an der Weinstraße vor. BayWa rechnet mit einer mehrmonatigen Prüfphase, sagte Sprecherin Tanja Schneider Diehl vom Regionalbüro Mitte von BayWa auf Anfrage unserer Zeitung.