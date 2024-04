Wettbewerb des DTV „Tanz des Jahres“ kommt aus Zweibrücken

„I keep on dancing“ – so startet der Song von Alle Farben, den Silvia Dörner und ihre Tanz AG sowie der Gymnastik- und Tanz-Grundkurs der 13. Klasse des Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken ausgewählt hatten, um damit beim Wettbewerb „Tanz des Jahres“ des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) anzutreten (wir berichteten). Bei der 36. Super-Kombi in Enzklösterle siegte die Choreografie zu „Wanna Dance“. Der Tanz des Jahres kommt damit aus Zweibrücken.