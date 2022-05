So war der Zweibrücker Fahrrad-Tag mit City-Skating : Wenn sich alles um das Rad dreht

Zweibrücken Fahrrad-Tag und City-Skating haben am Sonntag nicht nur Zweibrücker ins Rollen gebracht.

Für Senior Günter Becker von den „Luftpumpen“ Contwig war dies dennoch keine große Herausforderung, radelt er doch fast täglich seine Kilometer herunter und kennt, wie er sagt, alle Wege in der Gegend. In zwei Stunden absolvierte er die sportliche Schleife und startete als Erster bereits um halb zehn; wobei er auch als Erster zurückkam, nicht ohne den Hinweis, dass er ja zur Mittagszeit noch einen Termin habe.

So begaben sich vom Herzogplatz aus ständig wieder neue Velozipedisten auf die Strecken, wobei einige auch bereits unterwegs einstiegen und so Start und Ziel selbständig verlegten.

Alle gemeinsam erfreute ein Programm auf dem Herzogplatz. Dort konnten sich die Gäste am Infostand zur Teilnahme an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen anmelden oder die Fahrräder bei der Verkehrswacht, für den Fall des Verlustes, codieren lassen.

Unter dem Motto „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“ bietet die Initiative „Radeln ohne Alter“ Menschen, die nicht mehr selbst in die Pedale treten können, kostenlose Rikscha-Fahrten an. Im Jahr 2012 in Kopenhagen gegründet, hat das Projekt nun auch seinen Weg nach Zweibrücken gefunden, wo sich Birgit Sosson schon vor Jahren inspirieren ließ, auf Sponsorensuche ging und jetzt von der Initiative eine Rikscha für Zweibrücken gespendet bekam. Senioren, insbesondere Bewohner der Zweibrücker Seniorenheime, seien beeindruckt von der neuen Möglichkeit der luftigen Fortbewegung und Erkundung der Stadt (siehe auch Bericht auf Seite 9). Selbstverständlich seien auch ab und zu Biergärten das erklärte Ziel der Fahrgäste, schmunzelt die jetzt passionierte Rikscha-Fahrerin, die sich „Anni“, so heißt das Gefährt, mit inzwischen elf weiteren Lenkern teilt und immer noch auf der Suche nach neuen „Piloten“ ist. So kann Radeln Spaß machen – insbesondere wenn man geradelt wird.