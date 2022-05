So wird unser Wetter : Abwechslungsreicher als die letzten Tage

Zu Wochenbeginn erreicht uns von Frankreich her eine Zone mit feucht-warmer, gewitterträchtiger Frühsommerluft. Anschließend setzt sich zunächst wieder Hochdruckeinfluss mit oft freundlichem Wetter durch, bevor ein zu den Britischen Inseln ziehenden Tiefdruckgebiet unserer Region voraussichtlich zum Wochenende auf die Pelle rückt und eine durchwachsene Witterungsperiode mit Abkühlung einleitet.

Weiterer Trend: Am Freitag wird es mit sonniger Unterstützung nochmals sehr warm bis heiß, bevor zum Abend hin Schauer und Gewitterwolken mit teils kräftigen Windböen aufziehen. Am Samstag und Sonntag geht es wechselhaft weiter mit einer Mischung aus sonnigen Phasen und örtlichen Regenschauern. De Temperaturen gehen spürbar zurück.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 11 bis 14, Dienstag 10 bis 13, Mittwoch 10 bis 13, Donnerstag 10 bis 13. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 23 bis 26, Dienstag 23 bis 26, Mittwoch 24 bis 27, Donnerstag 26 bis 29. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 30 bis 40, Dienstag 35 bis 45, Mittwoch 0 bis 5, Donnerstag 70 bis 80. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 3, Dienstag 0 bis 4, Mittwoch 0, Donnerstag 2 bis 6. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 8 bis 9, Dienstag 8 bis 9, Mittwoch 13 bis 14, Donnerstag 8 bis 9. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Montag West 4 bis 5, Dienstag variabel 2 bis 3, Mittwoch Ost 4, Donnerstag Südwest 4 bis 5.