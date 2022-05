Zweibrücken War das eine Freude für die Bewohner des Zweibrücker Awo-Seniorenheims am Rosengarten: Zum ersten Mal konnten sie eine Fahrt durch die Allee mit der Fahrrad-Rikscha genießen. Damit das jede Woche möglich ist, sucht der Verein „Radeln ohne Alter“ weitere Rikscha-Piloten.

Am Donnerstagnachmittag herrschte vor dem Awo-Seniorenheim am Rosengarten in Zweibrücken reges Gedränge. Das lag nicht nur daran, dass anlässlich des bundesweiten „Tags der Pflege“ dort der Waffel- und Crêpestand aufgebaut war, um die 173 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kulinarisch zu verwöhnen. Frische Waffeln mit Erdbeeren, Vanilleeis und Sahne waren der Renner. Allerdings nur kulinarisch, denn die Leckereien konnten nicht an die Begeisterung heranreichen, die „Anni“ hervorrief.