Breitensteinstraße in Mittelbach : Geplante Sanierung sorgt für einigen Ärger

Zweibrücken Breitensteinstraße in Mittelbach: Anwohner äußern bei Merkur-Ortstermin heftige Kritik. Wegfall von Gehwegen sei Unding.

Die Sanierung der Breitensteinstraße in Mittelbach hat noch nicht begonnen – und sorgt schon für Ärger. Denn die Art und Weise, wie die Straße künftig voraussichtlich gestaltet sein wird, wird – zumindest von einigen – Anwohnern und Bürgern massiv abgelehnt. Dies machte ein Ortsbesuch unserer Merkur-Fotografin deutlich, die von mehreren Passanten angesprochen wurde; dabei wurde heftige Kritik an der Stadt geäußert.

Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Mai dafür votiert, die Straße – aufgrund enger Passagen – ohne Gehweg zu sanieren, mit durchgehender Pflasterung.

Variante eins sieht Gehwege vor, die aber teilweise, aufgrund der Enge der Straße, sehr schmal würden, der Gehweg habe eine Breite von unter 60 Zentimetern. Auch die Fahrbahn würde teils sehr schmal ausfallen. Am oberen Ende der Breitensteinstraße gibt es eine Grundschule und eine Kindertagesstätte und daher mitunter regen Busverkehr; im Begegnungsverkehr könne es hier für die Autofahrer zu Problemen kommen, die Fahrer müssten zwangsläufig auch den Gehweg mitnutzen, was für die Passanten problematisch sei. Die Kosten für Variante eins beziffert der UBZ auf 480 000 Euro.

Kurt Dettweiler (FWG) hatte als Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach besonderen Informationsbedarf. Er sagte, das Nadelöhr in der Breitensteinstraße rühre von einem bestimmten Haus her, das mit seinem Balkon regelrecht in den Weg hineinrage. Aber das sei nun einmal so, man könne den Balkon nicht abreißen lassen. Auch Dettweiler zeigte eine gewisse Skepsis, ob die Pflastersteine wirklich auf Dauer halten. Der Ortsvorsteher zeigte sich hin- und hergerissen. Er habe extra ein Bürgertreffen organisiert, dort hätten die Teilnehmer – auch, wenn es nur vier Personen gewesen seien – ihre Präferenz für Variante eins ausgedrückt. Und nun schäle sich heraus, dass diese Variante kaum zu vertreten sei.