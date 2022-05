Hintere Ixheimer Straße in Zweibrücken : Wohnhausbrand mit zwei Verletzten und 400 000 Euro Schaden: Kripo ermittelt

Update Zweibrücken Ein Feuer hat Samstagfrüh ein Mehrfamilienhaus in der Zweibrücker Innenstadt zerstört. Auch drei Autos und ein Nachbarhaus wurden beschädigt.

Die Ursache des verheerenden Feuers am Samstag kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in der Zweibrücker City war auch am Sonntag noch unklar. Das teilten Polizei und Feuerwehr auf Merkur-Nachfrage mit. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Zweibrücken hat – wie bei solchen Bränden üblich – die Kripo Pirmasens die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Feuerwehr Zweibrücken wurde am Samstag um 0.26 Uhr alarmiert, weil der Dachstuhl des Gebäudes in der Hinteren Ixheimer Straße brannte. Erste Kräfte der Feuerwehr waren um 0.34 an der Einsatzstelle. Stadtfeuerwehrchef Frank Theisinger berichtet in einer Pressemitteilung weiter: „Eine Person wurde von Passanten beim Eintreffen der Feuerwehr mit Hilfe einer Leiter aus dem Vordergebäude des Anwesens, das sich bis in die Alte Ixheimer Straße erstreckt, gerettet.“