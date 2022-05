Für bessere Campus-Anbindung an die Innenstadt : Studierende organisieren Zweibrücker Stadtlauf

Zweibrücken (red) Die vielfältigen Aktivitäten der Studierenden und der studentischen Vertretungen sind eines der Highlights des diesjährigen Offenen Campus des Standortes Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern (HSKL), der am Samstag, 21. Mai, stattfindet.

Info-Tag für Studieninteressierte am 21. Mai : Offener Hochschul-Campus in Zweibrücken

Sicher ist, dass der Startschuss für den Fünf-Kilometer-Lauf um 11 Uhr auf dem Herzogplatz fällt und dass anschließend der Parcours flach durch die Zweibrücker Innenstadt an markanten Punkten wie zum Beispiel Schloss und Rosengarten vorbeiführen wird. Auf dem letzten Kilometer wird das Streckprofil physisch allerdings etwas herausfordernder, da dann nämlich der Schlussanstieg zum Hochschul-Campus auf dem Kreuzberg ansteht. Trotz dieser Herausforderungen sind sich die Organisatoren sicher, dass der Lauf unabhängig vom Leistungsniveau gut bewältigt werden kann: „Der Stadt-Campus-Lauf spricht gewiss geübte Läuferinnen und Läufer an, ist aber auch für Laufanfängerinnen und -anfänger sehr geeignet – was vor allem zählt, ist die Teilnahme am Event und der Spaß am Lauf,“ fasst Celina Zemke zusammen. Zudem gibt es auch Preise in verschiedenen Kategorien zu gewinnen.