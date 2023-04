Aber kein Drama wie bei Zweibrücker Siebenpfeifferstraße Bei den Fuchslöchern ebenfalls zwei Privatstraßen

Aus der Straße Zum Bickenalbblick sind auch keine Klagen zu hören. Ebensowenig übrigens aus der Straße Bei den Fuchslöchern. Die Probleme scheinen sich auf die Siebenpfeifferstraße zu konzentrieren, zumal es ja hier auch die Besonderheit gibt, dass ein Investor vor kurzem zuschlug und die Straße kaufte. John wiederholt, was er in den letzten Tagen Medienvertretern landauf, landab in die Mikrofone beziehungsweise den Telefonhörer gesprochen hat: „Wir können keine Aussage dazu treffen, ob es noch andere Straßen mit einer mit der Siebenpfeifferstraße vergleichbaren Situation gibt. Die Stadt führt kein Kataster über Straßen, die sich in Privatbesitz befinden.“