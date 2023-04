Initiative „Land in Bewegung“ Mehr Sport und Bewegung für Zweibrücken

Keine kleine Aufgabe für Saskia Griffin, doch die Netzwerkerin ist optimistisch. Sie weiß, dass die Teilhabe an diesem landesweiten Projekt auch den Sportvereinen wieder neuen Zulauf an Mitgliedern bescheren kann. Wer Fragen oder Vorschläge zu diesem Thema hat oder sich beteiligen möchte, dem steht Saskia Griffin unter der Telefonnummer (0157) 86 87 28 51 oder per E-Mail an s.griffin@lsbrlp.de gerne zur Verfügung.