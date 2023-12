Ehemaliges Evangelisches Krankenhaus Zweibrücken Klinikgebäude kommt unter den Hammer

Hingegen sprachen sich die Gläubiger am Vormittag dafür aus, erst einmal das Ergebnis der Zwangsversteigerung für das Gebäude, das der pleitegegangenen Helexier gehört, abzuwarten. Zu den Gläubigern gehört übrigens auch die Stadt Zweibrücken, der Helexier bis heute einen fünfstelligen Betrag an nicht bezahlten Gebühren schuldig geblieben ist (wir berichteten). Nach der Zwangsversteigerung könne, wie es weiter hieß, über die Beauftragung der Mentor AG zum Gebäude-Verkauf gegebenenfalls erneut entschieden werden. An der Gläubigerversammlung in Pirmasens hatten nach Auskunft von Zweibrückens Sprecher Jens John auch zwei Mitarbeitende des Rechtsamts und der Kämmerei teilgenommen. Auf Nachfrage bestätigte der Zweibrücker Amtsgerichtsdirektor Klaus Biehl den Termin für die Zwangsversteigerung. Demnach soll sie am 26. Januar 2024 stattfinden – aus Platzgründen aber nicht im Amtsgerichtsgebäude, sondern in Saal 4 des Pfälzischen Oberlandesgerichts. Allerdings könne es sein, dass dieser Termin „aufgehoben“ wird, schränkte der Direktor ein: „Es gibt verschiedene wirtschaftliche Interessen der Gläubiger.“