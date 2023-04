Liederabend in der Kirche Bunte Töne mit zwei Chören in Wattweiler

Trotz der äußerst gelungenen „Generalprobe“ beim Gottesdienst am Ostermontag, den der Chor mit den geistlichen Liedern gestaltete, schlagen die Wogen des Lampenfiebers hoch. Deshalb auch hat Oliver Duymel die besondere Herausforderung im musikalischen Anspruch als besonderes Highlight an den Anfang des Konzerts gesetzt: das „Ubi Caritas“ von Audrey Snyder. Die berühmte amerikanische, für ihre Chorliteratur vielfach ausgezeichnete, Komponistin habe den lateinischen Text „wundervoll vertont“, schwärmt der Chorleiter. Er verspricht: „Auch die Klassik kommt nicht zu kurz.“ So wird der Chor das bekannte „Abide with me“ von William Monk interpretieren.