Campus Zweibrücken Das komplexe Verhalten des Mondes

Gesagt, getan. Mayer berechnete die Mondbahn für jede einzelne Nacht, denn keine Nacht gleicht der anderen. Das liegt an den vielen Störfaktoren, die auf den Mond einwirken. Er läuft mal schneller, mal langsamer, er wird von der Sonne und der Erde angezogen und er bewegt sich insgesamt immer schneller um seine Umlaufbahn, was schon der englischer Astronom und Mathematiker Edmond Halley entdeckte: „The moon is faster now than in the past – der Mond bewegt sich heute schneller als früher.“