Zweibrücken „I have no Lieblingssong“

Heute kennt er Elton John höchstpersönlich, trägt sogar eine seiner originalen Brillen – allerdings in einer anderen Stärke – und tourt mit seiner Band um die ganze Welt. Emotional wurde es mit „Candle In The Wind“. Der Text zeichnet sichdurch seine verschiedenen Facetten besonders aus. So wurde er in den vergangenen Jahrzehnten zu verschiedenen Anlässen immer ein bisschen umgeschrieben. C. J. Marvin erzählte hierzu von der Freundschaft zwischen Elton John und Lady Diana, zu deren Beerdigung er – Elton John – diesen Song 1997 in der Westminster Abbey gespielt hatte.