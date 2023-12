Offene Stellen in Kitas Gehen Zweibrücken die Erzieher aus?

Nicht nachvollziehbar sei für die Stadt, so John, wie Patrick Lang auf 14 offene Stellen komme. Nach seinem Kenntnisstand seien für die städtischen Kitas und Krippen aktuell zwölf (Voll- und Teilzeit-)Stellen ausgeschrieben. Jeweils eine in der Krippe Apfelbäumchen und der Kita Hand in Hand, jeweils zwei in der Kita Abenteuerland, in der Kita bei den Fuchslöchern und in der Kita Weltentdecker sowie insgesamt vier in der Kita Kleine Welt.