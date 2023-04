Neue Tafeln an der Schließ bereits verschandelt Üble Hetze gegen Radler an frischen Schildern

Ganz frisch sind die neuen Hinweistafeln in dunklem Ton auf Rosengarten und Innenstadt – hier das Schild am Brückchen an der Schließ. Die Rückseite des neuen Schildes ist bereits verschandelt, dort prangen (wie auch an dem blauen Fußgängerschild rechts im Bild) und an weiteren Stellen an der Schließ Aufkleber mit Parolen gegen Radler (siehe zweites Foto).

Foto: Mathias Schneck