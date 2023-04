„Leidenschaft und Anmut“ „Hollywood Dance Night“ in Zweibrücker Festhalle

Viele bekannte Film- und Musicalthemen werden in choreografischer Interpretation in Tanzrichtungen wie Hip-Hop, Funky Jazz, Cha-Cha, Foxtrott, Samba oder Quick-Step auf der Bühne zu erleben sein, kündigt das Kulturamt an. Unter der choreografischen Leitung von Dumitru Tanmosan zeigen professionelle Tänzerinnen und Tänzer – alle Preisträger internationaler Wettbewerbe – ihr Können und werden Bühne und Publikum in einer „Feel-Fantastic-Show“ in pure Tanzfreude versetzen, heißt es weiter.