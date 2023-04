Stadt äußert sich zum Drama um Siebenpfeifferstraße Bürger sehen Zweibrücker Stadtverwaltung im Privatstraßenkampf in der Pflicht

Die Verärgerung darüber ist groß – auch im Internet. In erster Linie über den Straßeneigentümer. So schreibt Rosemarie Schubert auf der Facebook-Seite des Pfälzischen Merkur: „Manche Menschen haben den Knall nicht gehört. Unmöglich, so ein Mensch.“ Und Ursula Croissant findet: „Das kann alles nicht wahr sein.“ Dominic Peterson sieht die Sache so: „Er ersteigert die Straße für ein paar tausend Euro und zwingt die Anwohner, ihm die für sagen wir 100 000 Euro abzukaufen. Sonst wird sie mit Betonpollern gesperrt, damit keiner reinfahren kann. Und wer drüberläuft, wird wegen Hausfriedensbruch angezeigt … So läuft die Masche leider.“ Stefan Müller sieht nur zwei Möglichkeiten: „Zusammenlegen und abkaufen oder zusammenlegen für einen Anwalt.“