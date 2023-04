Polizeikontrollen in Zweibrücken Radler mit über 2,6 Promille

Ein 34-jähriger Mann fiel am 8. April kurz nach 20 in der Zweibrücker Bleicherstraße auf, weil er in verkehrsunsicherer Fahrweise mit seinem Fahrrad fuhr, wie die Polizei mitteilt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,6 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.