Gefährliche Zeiten fürs Wild : Jäger retten Rehkitz-Leben

Contwig/Reifenberg In diesen Tagen sind die Tiere, die im hohen Gras lagern, besonders gefährdet.

Waidmänner sind Heger und Pfleger der Kreaturen in freier Natur. Darauf legt der passionierte Jäger Ferdinand Hüther, den alle nur kurz Ferdi nennen, allergrößten Wert. Im Augenblick werden die Wiesenflächen gemäht. Just in dieser Zeit gebären die Rehe ihren Nachwuchs. Gebären ist natürlich kein Ausdruck der Jägersprache. „Gesetzt“, heißt das beim Rehwild, so, wie die Kuh im Milchstall des Bauern „kalbt“. Damit die Rehkitze in den ersten drei Wochen ihres Erdendaseins nicht Opfer der schnell rotierenden Scheibenmäher werden, welche die Bauern heutzutage bei der Grasmahd im Einsatz haben, ist viel Arbeitseinsatz im Spiel, um Tierleben zu retten.