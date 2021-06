Erika Bachmann : Die „gute Seele“ der Landfrauen

Dietrichingen Erika Bachmann ist nicht nur seit 25 Jahren die Vorsitzende der Dietrichinger Landfrauen, sondern auch deren „Gute Seele“. Als Landwirtin auf dem ehemaligen Hofgut Monbijou und Krankenschwester im Nardini Klinikum hat die kreative Landfrau alle Hände voll zu tun.

In diesem Jahr feiern die Landfrauen in Dietrichingen ihr 50-jähriges Bestehen. Die Hälfte dieser Zeit bereits leitet Erika Bachmann deren Geschicke als Vorsitzende. Eine Art „Familien-Erbe“. Während ihre Schwiegermutter Helga Bachmann dieses Amt als Gründungs-Vorsitzende vier Jahre lang ausübte, diente sich die gebürtige Mauschbacherin ab ihrem Eintritt in den Verein im Jahr 1988 an die Spitze. Erst als Beisitzerin (ab 1992), dann als stellvertretende Vorsitzende (ab 1998), bis sie 2004 zur Vorsitzenden gewählt wurde.