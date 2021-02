Saarländische Bauern sollen wie gewohnt wirtschaften können : Saarland geht eigenen Weg beim Insektenschutz

Saarbrücken Umweltminister Jost will noch diesen Monat ein eigenes Gesetz auf den Weg bringen. Lob kommt von Bauern und Umweltschützern. Nur den Grünen im Land passt das nicht.

„Das können wir nicht hinnehmen“, sagt Jost. Er will einen Teil dieser Flächen im saarländischen Naturschutzgesetz unter besonderen Schutz stellen, was bedeutet, dass sie von den Landwirten weiter wie gewohnt bewirtschaftet werden dürfen. Die dafür notwendige Gesetzänderung will Jost unter Dach und Fach haben, bevor das Bundesgesetz in Kraft tritt. Das Saar-Regelwerk soll noch im Februar von der Landesregierung beraten und beschlossen werden. Danach beschäftigt sich der Landtag damit. Jost geht davon aus, dass diese Änderungen im Naturschutzgesetz des Landes schon im Mai verabschiedet werden und Gesetzeskraft erlangen können. Mit dem Bundesgesetzgeber kommt das Land nicht in Konflikt, weil Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) eine Öffnungsklausel im neuen Gesetz haben will, die den Ländern eigene Regelungen ermöglicht.