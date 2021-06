Kitzrettung Pirmasens/Zweibrücken : Drei Wochen, die es in sich haben

So sieht es aus, wenn ein Rehkitz zum Schutz vor dem Mähwerk in einem Korb geschützt wird. Steht die Grünfuttermahd an, geraten die Tiere leicht in das Mähwerk großer Landmaschinen und sterben qualvoll. Damit das nicht passiert, müssen sie vorher gefunden werden. Foto: dpa/Patrick Pleul